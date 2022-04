Mensch & Maschine

Keynote vom Top-Experten

„Führen Sie Ihr Team in eine glänzende Zukunft“ lautet der Titel der Keynote von Pero Mićić beim ARS-Kongress zu Mensch und Maschine. Der Gründer und Vorstand der FutureManagementGroup ist einer der etabliertesten Experten für Zukunftsmanagement und tritt als Vortragender in aller Welt auf. Er hat sechs Fachbücher geschrieben und ist unter anderem Vorsitzender des Beirats der European Futurists Conference. Als Professor for Foresight and Strategy an der Steinbeis-Hochschule in Berlin beschäftigt er sich mit relevanten Themen und Trends wie beispielsweise Künstliche Intelligenz. Pero Mićić wird im Rahmen des ARS-Kongresses auch noch in der Mittagspause für persönliche Gespräche vor Ort zur Verfügung stehen.