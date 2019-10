Mountainfilm Graz 2019

Gewinnen Sie Karten!

Von 12. bis 16. November zeigt das internationale Filmfestival Mountainfilm Graz wieder zahlreiche Bergsport- und Naturfilmszenen.

Außergewöhnliche sportliche Leistungen und beeindruckende Naturaufnahmen werden von den Filmschaffenden persönlich präsentiert. Sie erzählen von den abenteuerlichen Drehbedingungen und geben einen Einblick hinter die Kulissen.

Festival-Höhepunkt ist unter anderem die Preisverleihung des „Grand Prix Graz 2019“, bei dem Filmschaffende aus 36 Ländern mit 260 Einreichungen teilgenommen haben.

Das Programm finden Sie unter www.mountainfilm.com

Profil verlost 20x 2 Karten für "Ocean to the Sky" und den Vortrag von Tashi Tenzing "Beyond the edge - journey to the summit of Everest" am Freitag, 15.11.2019 um 19:00 Uhr im Stefaniensaal, Graz.