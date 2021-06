Mut zur Gründung

Portfolio: Wie sieht es mit der Einstellung zum Thema Gründung im Wissenschaftsbereich aus?

Bernhard Kerres: Die Begriffe Entrepreneurship und Start-ups kommen in der wissenschaftlichen Ausbildung nicht vor – wirtschaftliche Möglichkeiten in der Wissenschaft werden vernachlässigt, im Förderwesen gibt es auch eine strenge Trennung zwischen Start-up-Förderung und wissenschaftlicher Förderung. In Österreich denkt man bei Start-ups meist nur an einige wenige Erfolgsgeschichten, aber nicht an die enorme Stärke im Wissenschaftsbereich, an die revolutionären Dinge, die hierzulande in Labors entwickelt werden. Und: Sehr viele Wissenschafter sehen den Weg zur Professur lange als einziges Zukunftsziel.Es ist oft ein ganz neuer Gedanke, dass man ein eigenes Unternehmen gründen könnte.