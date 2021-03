Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft

Brauen mit der Kraft der Sonne

In der Brauerei Puntigam soll nun auch mit der Kraft der Sonne gebraut werden. Es wurde am Dach der Mehrweghalle der Brauerei eine Photovoltaik-Volleinspeiseanlage installiert, die vorerst Strom für ca. 600 Haushalte erzeugt. In einem zweiten Schritt wird eine Eigenverbrauchsanlage in Betrieb genommen, die Strom für die Nutzung in der Brauerei selbst liefert. Der Baustart dieser Photovoltaikanlage am Dach der Einweg und Logistikhalle ist im ersten Quartal 2021 geplant.