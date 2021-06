Nah & fern

Wegen diverser Reisebeschränkungen und Lockdowns war es Studierenden in den vergangenen Monaten schwierig bis unmöglich, in anderen Ländern zu studieren. Bei einer Fachtagung zur internationalen akademischen Mobilität in Wien waren sich die Experten einig, dass es Vereinfachungen von Einreise- und Aufenthaltsregelungen für Studierende und auch Forschende geben müsste, um den internationalen Austausch zu forcieren. So müssen Interessierte aus Nicht-EU-Ländern ausreichend finanzielle Mittel vorweisen können; die Anträge sind teils kompliziert und laufen über lange Zeiträume. Was die Hochschulen selbst tun können, um für internationale Studierende attraktiv zu sein, zeigen Praxisbeispiele von Technischer Universität Wien, Webster-Privatuni oder dem Management Center Innsbruck: Diese nutzen Messen, soziale Medien und zunehmend auch spezielle Rekrutierungsagenturen, um Studierende anzusprechen. Österreich punktet jedenfalls insgesamt mit hoher Lebensqualität und Sicherheit. In diesem Zusammenhang wurde auch gefordert, dass die Hochschulen gemeinsam mehr für die Internationalisierung des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts Österreich tun sollten.