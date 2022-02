Neue Standards in der Gesundheitsförderung: BVAEB-Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg

Die Programme des Gesundheitszentrums Resilienzpark richten sich an gesunde Erwerbstätige, aber auch an Personen mit gesundheitlichen Risikofaktoren oder Menschen mit chronischen, medizinisch stabilen Krankheiten. Nicht die Behandlung einer Krankheit oder die Wiederherstellung von Gesundheit stehen im Vordergrund, sondern der gesamte Mensch mit allem was ihn ausmacht. Der zweigeteilte dreiwöchige Gesundheitsförderungsaufenthalt – ein zweiwöchiger Basisaufenthalt wird durch eine Folgewoche drei Monate später komplettiert – beinhaltet eine umfangreiche Diagnostik und individuell angepasste Maßnahmen. Bewegungsförderung, Ernährungsoptimierung, Stärkung der mentalen Gesundheit, Gesundheitskompetenzsteigerung und Erhöhung des Sozialkapitals sind die Maßnahmenfelder, im Zuge derer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vorträge, Workshops und Trainings in Anspruch nehmen können.