Ö1 Viennale Frühstücksfilme

Ein außergewöhnlicher Tag wird es, wenn Sie ihn im Kino beginnen: Während die Stadt erst langsam erwacht, lädt Sie Ö1 bereits ab 5.30 Uhr zu heißem Kaffee und Frühstück ins Gartenbaukino. Ab 6.30 Uhr machen Sie es sich im Kinosessel bequem und erleben bei einem speziell ausgewählten Film des heurigen Viennale-Programms ein völlig neues Erwachen!

Genießen Sie am 30.10. und 6.11. um 6.30 Uhr cineastische Highlights der Viennale und Frühstück im Gartenbaukino. profil verlost Karten für ROMA und VOX LUX!

profil verlost 5x 2 Karten für den Film ROMA!

In ROMA erweist Cuarón dem stillen Wirken der Hausangestellten Reverenz, die seine eigene Kindheit geprägt haben. Mit langen, das chaotische Stadtleben im Panorama erfassenden Einstellungen und einem an Nuancen reichen Schwarzweiß zeigt er Szenen eines bürgerlichen Familienlebens im Mexiko City der frühen 1970er Jahre. Dicht an der Perspektive seiner indigenen Heldin Cleo lässt er Tage und Wochen mit ihren Alltagsverrichtungen vergehen – und erfasst präzise ihren sozialen Zwischenstatus: Sie putzt, macht die Wäsche, holt den Kleinsten von der Schule ab. Und wenn sie abends mit der Familie vorm Fernseher sitzt, reicht sie nebenher noch Snacks und räumt das dreckige Geschirr weg.

Mexiko/USA 2018, 135 Min, OmeU

R: Alfonso Cuarón, Mit: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf

profil verlost 5x 2 Karten für den Film VOX LUX!

Als Schülerin wird sie erst als Überlebende einer nationalen Tragödie gefeiert, dann von der Pop-Star-Maschinerie vereinnahmt: Natalie Portman gibt in VOX LUX eine arg beschädigte Elektropop-Diva und entwickelt in ihrer seltsamen Überspanntheit eine eindrucksvolle Präsenz. Aufgeteilt in Kapitel und begleitet von Willem Dafoes lakonischem Off-Kommentar entwirft Regisseur Corbet um sie herum eine komisch-dramatische Reflexion über Popkultur vor dem Hintergrund tragischer US-Ereignisse des 21. Jahrhunderts – zwischen Highschool-Schießereien und den Anschlägen des 11. September. Eigenwillig angeschrägt, finster glamourös und mit druckvollen Popsongs von Sia.

USA 2018

R: Brady Corbet, Mit: Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy

