Weitere Portfolio Business News:

Wien unterstützt Gründer

Rund 40.600 Neugründungen wurden in Österreich im Vorjahr gezählt, davon mehr als 9.000 in Wien, vor allem in den Sparten Unternehmensberatung und IT gab es viele Gründungen. Nun soll eine finanzielle Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien junge Unternehmer – und solche, die es werden möchten – in allen Sektoren unter die Arme greifen. Im Zuge eines sogenannten Gründungsstipendiums werden Gründer über einen Zeitraum von einem halben Jahr mit bis zu 25.000 unterstützt. Konkret werden je Person bis zu 1300 Euro monatlich zur Verfügung gestellt, bis zu drei Personen können im Gründungsteam arbeiten. Die Bewerbung dafür ist bereits möglich, dazu wird die Businessidee von einem Expertenteam geprüft; die Auszahlung des Gründungsstipendiums ist an das Erreichen der vereinbarten Zwischenziele gebunden. Insgesamt werden über die Wirtschaftsagentur Wien auf diese Weise bis zu 50 Gründungsideen unterstützt.