Neben den internationalen Plattformen Rendity und Home Rocket hat sich der österreichische Anbieter Dagobertinvest im Immobilien-Crowdinvesting etabliert: Seit der Gründung 2015 wurden von Anlegern rund 100 Millionen Euro in 225 Kampagnen investiert. Nach einer neuen EU-Regelung wird nun die Expansion in Osteuropa angestrebt: In Zukunft wird eine nationale Konzession – also etwa von der FMA in Österreich – reichen, um auch in anderen EU-Ländern tätig zu werden. Dagobertinvest-Chef Andreas Zederbauer will in Tschechien starten. Stichwort ESG: Crowd-Anleger werden in Zukunft stärker auf ESG-Kriterien achten. Das ist Zederbauer bewusst: ESG liege im Trend, daher werde bei Dagobertinvest bereits überlegt, die Immobilien entsprechend zu klassifizieren. „Ich weiß aber noch nicht, ob es dafür schon genug Projekte gibt.“