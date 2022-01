Und das Anlegen von Geld wird nicht leichter – siehe Inflation, steigende Zinsen und mögliche Crash-Szenarien. Wie wird sich also die aktuell unsichere Lage an den Finanzmärkten auf die Einstellung zur Altersvorsorge auswirken? Michael Miskarik, Leiter von HDI in Österreich, warnt, dass das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die steigende Inflation bei klassischem Sparverhalten zu konsequentem Kaufkraftverlust führen – und das gelte auch für die Altersvorsorge. „Das Risiko des Verbrauchers liegt in der Dimension Kaufkraft, real und inflationsbereinigt.“ Nötig sei daher ein Mix aus flexiblen Kapitalanlageformen. Während der Pandemie sei das Vertrauen in Wertpapiere als Vorsorgeinstrument auf ein neues Rekordniveau angewachsen. „Dazu gehöre auch die fondsgebundene Lebensversicherung, die aktuell einen spektakulären Vertrauenszuwachs erlebt.“