Der Bestand an erneuerbarer Energie ist 2021 um etwas mehr als neun Prozent gestiegen, dabei war Wasserkraft am wichtigsten; ebenso werden Solar- und Windenergie immer wichtiger. Die Solarenergie hat weltweit inzwischen die Windenergie überholt. Am meisten hat sich beim Ausbau der grünen Energie in Asien getan, wo 60 Prozent der neuen Kapazitäten aufgebaut wurden. Das Skurrile: Zwar werden in China weiterhin Kohlekraftwerke gebaut, doch dies geschieht vor allem, um kurz- bis mittelfristig drohende Engpässe – und damit verbundene wirtschaftliche und auch politische Probleme – zu vermeiden. Andererseits setzt China mit voller Kraft auf erneuerbare Energie. So sollen bis 2030 in der Wüste Gobi riesige Wind- und Solarkraftanlagen errichtet werden. Das Projekt erfordert nicht nur große Investitionen, sondern auch technische Meisterleistungen, denn es müssen unter anderem Trassen aus der Wüste errichtet werden. Seitens der Organisation Irena wird darauf verwiesen, dass die Kapazitäten solcher Projekte rascher wachsen müssten als der Energiebedarf. Davon wiederum sind viele Länder noch weit entfernt.