Online-Banking mit dem Smartphone, Aktienkauf über Apps, Kontoführung am PC, Automaten statt persönlicher Kontakte: Bankgeschäfte haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt und nicht jeder kommt damit gut zurecht. Älteren Menschen mangelt es bisweilen an der Übung, um die dafür nötigen digitalen Werkzeuge sicher bedienen zu können. In einem Projekt wurde nun untersucht, wie die Teilnahme von Senioren am Finanzmarkt verbessert werden kann und welche Hürden es für diese Zielgruppe gibt. In Österreich war das Institut Bank- und Versicherungswirtschaft der FH Joanneum der Kooperationspartner von Define (Digitalized Financial Education for seniors); weiters waren unter anderem die Universität von Alicante und der italienische E-Learning-Spezialist Viteco an dem Projekt im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ beteiligt. Michael Murg, Leiter des FH-Instituts, erklärt: „Finanzbildung ist bei Senioren nicht so ein großes Thema wie bei Jugendlichen, weil sie finanziell meistens besser aufgestellt sind.“ Hingegen überwiegt die Unsicherheit beim Umgang mit Online-Banking und weiteren digitalen Anwendungen.

Ein wichtiges Thema bei den persönlichen Finanzen ist zudem die Angst, betrogen zu werden – diese ist bei älteren Menschen stärker ausgeprägt als bei jüngeren. „Auch deshalb braucht es entsprechende Schulungsmöglichkeiten, um den Umgang zu üben“, sagt Murg. Im Define-Projekt, das Ende März ausläuft, wurden Lehrmaterialien und Lernszenario-Spiele entwickelt. Konkrete Inhalte darin sind unter anderem Geldmanagement, Online-Sicherheit und alternative Zahlungsmethoden. Diese Materialien werden nun auf der Define-Plattform zur Verfügung gestellt, damit etwa Seniorenorganisationen, aber auch Banken und Versicherungen darauf zugreifen können.

Finanzbildung ist eines der Kernthemen des Instituts Bank- und Versicherungswirtschaft der FH Joanneum. Das nächste Projekt dreht sich laut Michael Murg um Kryptowährungen, dazu sollen Materialien für Lehrer entwickelt werden, damit Schüler unter anderem die Risiken in diesem Bereich besser einschätzen können.