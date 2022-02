Wissenschafter der Universität Politecnico in Mailand sehen eine „funktionale Beziehung“ zwischen urbanen Zentren und der Umgebung – deshalb müssten Standortbetrachtungen auch das Umfeld der Städte einbeziehen. Tatsächlich verschwimmen die Grenzen zwischen Stadt und Land; es gibt ja unterschiedliche Ansätze zur Stadt-Land-Typologie. Jedenfalls würde sich die heutige Fertigung stark von jener in der Vergangenheit unterscheiden, erläutern die Mailänder Wissenschafter. So gibt es eine starke Integration mit Dienstleistungen und tertiärem Sektor. Kreative, personalisierte Fertigung sei Ausdruck dieser neuen Orientierung – und diese spießt sich dann auch nicht mit den Anforderungen an die Stadt der Zukunft. Dazu kommt: Fabrikarbeiter werden durch spezialisierte Fachkräfte abgelöst, die schwierig zu ersetzen sind. Die Stadt braucht also die Industrie – und umgekehrt.