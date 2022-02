Weitere Portfolio Business News:

IT-Fachkräfte: Der große Mangel

Elf Millionen IT-Fachkräfte werden in Europa innerhalb der nächsten acht Jahre fehlen, warnt die EU-Kommission. In Österreich werden derzeit rund 24.000 Fachkräfte händeringend gesucht, in fünf Jahren könnten es schon rund 30.000 sein. Das werde sich gravierend auf die Produktivität der österreichischen Unternehmen auswirken, warnt der Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer (Ubit). Die Kammerexperten beklagen unter anderem die hohen Drop-Out-Raten bei den Universitäts- und Fachhochschulstudien im IT-Sektor, die bei Bachelor-Studien bei rund 43 Prozent liegen. Das liegt wiederum an den (gut bezahlten) IT-Jobs, die Studierenden angeboten werden – sie beenden dann häufig ihr Studium frühzeitig. Allerdings gehen Bachelor-Abbrecher dem IT-Sektor in weiterer Folge oft verloren, heißt es. Der Fachverband fordert daher einen „drastischen Neuaufbau“ der IT-Bildung in Österreich, unter anderem soll Informatik ein fixer Bestandteil in Volks- und Mittelschulen sowie in der AHS werden. Immerhin wurde mit der Eröffnung der Technischen Universität in Linz zuletzt ein Schritt in die richtige Richtung getan.