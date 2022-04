Die Süba AG ist Teil der Unternehmensgruppe des Immobilienentwicklers Klemens Hallmann. Mit einem Green-Building-Ansatz baut man seit Langem auf eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das PEQ21 in der Pilzgasse 33 in Wien-Floridsdorf gilt als Musterbeispiel für klimafreundliches Bauen: Auf 34.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche entsteht in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien das erste urbane Plus-Energie-Quartier Österreichs. Auf dem Areal in der Pilzgasse werden innovative Bau- und Energietechnologien eingesetzt, dazu kommt die Flächenwidmung als Gewerbliches Mischgebiet. Auf diese Weise soll in den Kernbereichen der Stadt ausreichend Platz für Betriebe geschaffen und zugleich der Wirtschaftsstandort gestärkt werden. Mit einer effizienten Gebäudehülle, Bauteilaktivierung über Wärmepumpen, einem speziellen Lüftungskonzept, Dachbegrünung, Regenwassernutzung, einem Erdsondenfeld sowie rund 4.000 Photovoltaikmodulen erzeugt das Areal in Zukunft mehr grüne Energie, als es selbst verbraucht.