Das Jahr 2021 brachte für den österreichischen Immobilienmarkt eine wahre Flut an Rekorden: Laut Analyse von Re/Max, basierend auf den Kaufverträgen im Grundbuch, gab es in allen Bundesländern einen Höchststand bei Umsätzen, auch die Zahl der Verbücherungen ist gestiegen. Insgesamt betrug der Gesamtwert der verkauften Immobilien rund 43,2 Milliarden Euro, das sind um knapp 23 Prozent mehr als 2020. Das liege an der weiter steigenden Attraktivität von Immobilien vor dem Hintergrund der hohen Inflation und niedriger Zinsen, heißt es bei Re/Max.

Heuer dürfte sich daran nicht viel ändern: An allen Ecken und Enden sprießen nun Angebote für Investments – auch für Investoren mit kleineren Budgets – in die Höhe. Die hohe Nachfrage führe indes zu mehr Diversifikation bei den Portfolios, erklärt Markus Arnold, CEO von Arnold Immobilien. Wer renditenstärkere Investments sucht, werde etwa am Gewerbesektor fündig, Handelsobjekte in guter Lage könnten vier bis 6,5 Prozent jährlich erwirtschaften.

Die Jagd nach ertragreichen Projekten war auch bei der Immobilienmesse Mipim in Cannes, die am Freitag zu Ende gegangen ist, ein Kernthema. Dort war Österreich stark vertreten: Rund 60 Unternehmen, darunter Entwickler, Makler, Anwälte, sowie Gemeinden informierten sich über Trends und zeigten eigene Vorhaben. Die Immofinanz beispielsweise hat dort ihre neue Marke „On Top Living“ für den Wohnungsmarkt vorgestellt.