Das 2020 von Malte Rau und Fabian Terner in Berlin gegründete Unternehmen Pliant ist seit kurzem auch in Österreich tätig. Ihre Geschäftsidee: Digitale Kreditkartenlösungen sollen Unternehmen ansprechen, denen übliche Methoden zu umständlich sind. Neben Karten aus Plastik erhalten Mitarbeiter nämlich über Pliant auch virtuelle Kreditkarten, was den Einsatz in der Praxis erleichtern soll. Denn statt ständig nach der Karte oder den entsprechenden Codes zu fragen, können Mitarbeiter eine solche virtuelle Karte für diverse Firmenausgaben verwenden – eine Erleichterung etwa bei der Arbeit im Home Office. Limits für die einzelnen Karten können über eine eigene App vorgegeben und flexibel geändert werden. „Vor allem Firmen mit einem hohen Kreditkartenvolumen oder solche mit viel Reisetätigkeit profitieren davon“, sagt Pliant-Gründer Rau. Virtuelle Karten würden außerdem besser durch unbefugte Nutzung schützen, meint er.