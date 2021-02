Wobei Größe natürlich auch eine Frage der Perspektive ist: In den USA, wo Craft Beer in den späten 1970er-Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde und von wo bis heute wichtige Impulse ausgehen, gilt laut amtlicher Definition der Brewers Association als Craft-Bier-Produzent, wer zu weniger als 25 Prozent von einem Großkonzern besessen wird und jährlich weniger als sieben Millionen Hektoliter Bier braut. Zum Vergleich: Der österreichische Marktführer, die Brau-Union, zu der heimische Großbrauereien wie Zipfer, Gösser, Puntigamer oder Schwechater zählen, produziert insgesamt nicht ganz fünf Millionen Hektoliter. Immerhin gehört die Brau-Union zum Heineken-Konzern, weshalb man gar nicht erst in Versuchung kommt, sie als Craft-Bier-Unternehmen zu bezeichnen. Trotzdem fährt der lokale Biermulti auch auf der Spezialisten-Schiene, um am Hype heimischer Kultbrauereien wie Gusswerk in Salzburg, Loncium in Kärnten, Bierol in Tirol oder Brew Age in Wien teilzunehmen.