Zu Beginn des neuen Jahres ziehen die Menschen gerne ein Resümee aus dem vergangenen, „alten“ Jahr und blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen des Bewusstseins für Nachhaltigkeit und nach zwei Ausnahmejahren markiert 2022 den Übergang zu mehr Normalität auf den Kapitalmärkten.

Für Anleger sollte diese Entwicklung aber kein Zeichen dafür sein, sich entspannt zurückzulehnen. Im Gegenteil: Der starke Rückenwind an den Kapitalmärkten lässt nach und die Performanceunterschiede zwischen den einzelnen Anlageklassen nehmen ab. Gleichzeitig sieht Union Investment neue Investmentchancen durch strukturelle Veränderungen, nicht zuletzt im Zuge der „grünen Transformation” der Wirtschaft. „Die Berücksichtigung nachhaltiger Investitionskriterien wird angesichts dieses gewaltigen Umbaus – Stichwort Dekarbonisierung – immer wichtiger”, erläutert Jens Wilhelm, Vorstandsmitglied von Union Investment und zuständig für Portfoliomanagement und Immobilien.

Der Klimawandel ist die größte ökologische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Viele Menschen haben das erkannt und wollen mit ihrer persönlichen Lebensführung zum Klimaschutz beitragen. Sie fahren beispielsweise Fahrrad statt Auto, fahren mit dem Zug in den Urlaub anstatt mit dem Flugzeug zu reisen und schränken den Fleischkonsum stark ein. Demnach steigt auch das Interesse an entsprechenden Investments – besonders bei jungen Anlegern.

Union Investment startet ihren ersten wirkungsbezogenen Fonds

Mit „UniZukunft Klima“ startet Union Investment ihren ersten wirkungsbezogenen Fonds für Privatkunden und zeigt damit einmal mehr, wie wichtig es ist, Geld neu zu denken und in die Zukunft zu investieren.

Ab Jänner wird der nachhaltige Fonds angeboten und ist über die Mitglieder des Volksbanken Kreditinstitute-Verbundes erhältlich, bei denen ein persönlicher Beratungstermin vereinbart werden kann. Neben den Chancen kämen dabei auch die Risiken zur Sprache, die mit solchen Geldanlagen verbunden sind. Dazu zähle etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen oder das Ertragsrisiko sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner. Der Mischfonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit die Reduktion von CO2-Emissionen fördert. Er ist damit dem Klimaschutz verpflichtet.

Mit „UniZukunft Klima“ können Anlegerinnen und Anleger in Unternehmen investieren, die sich dafür einsetzen, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Sie leisten somit einen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen. Der Fonds orientiert sich dabei an einem Vergleichsindex, der den Klimazielen der Europäischen Union (EU) folgt, einer sogenannten Paris-Aligned Benchmark. In Summe weisen die Unternehmen in diesem Index eine um mindestens 50 Prozent niedrigere CO2-Bilanz gegenüber dem breiten Markt auf. Zudem senken sie ihre CO2-Bilanz jährlich um durchschnittlich weitere sieben Prozent.