profil High Potential Day 2020: Fit für die Zukunft

Was bringt die Teilnahme am profil High Potential Day? Fatih Bozdemir hat im Vorjahr in der Kategorie Insurance gewonnen. „Es war die perfekte Gelegenheit, Unternehmen auf mich aufmerksam zu machen.“ Nach dem Studium der Finanz- und Versicherungsmathematik war für ihn die Teilnahme auch eine „Wertschätzung und eine gute Ergänzung im Lebenslauf“. Heute arbeitet Bozdemir bei einer Versicherung, zusätzlich studierter Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Controlling. „Ich strebe eine Führungsposition an und habe mir für meine Karriere fordernde Ziele gesteckt.“