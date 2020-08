Reisen mit Arzt – am Smartphone immer dabei

In Zeiten einer Pandemie ist Reisen nicht so problemlos wie gewohnt. Trotzdem ist der Wunsch nach Erholung und die Neugier andere Länder zu entdecken ungebremst. Um ihren Kundinnen und Kunden einen Teil der Sorgen zu nehmen und die Lust am Urlaub zurück zu geben, hat die Europäische Reiseversicherung einen Service entwickelt, der nicht nur in Corona-Zeiten ein wichtiger Begleiter auf Reisen ist. So wurde die „MEINE URLAUBERIA“-App neben einem Covid-19-Menü um den neuen „Reisedoc“ erweitert.