Sonderthema "Nachhaltig und Regional" in profil am 28.02.2021

Nachhaltigkeit bedeutet, dass bei heutigen Handlungen an deren langfristige Auswirkungen gedacht wird.

Nachhaltigkeit ist in allen Bereichen möglich: In der Land- und Forstwirtschaft, im Lebensmittelbereich, im Bau- und Immobiliengewerbe, im Mobilitäts- und Energiebereich, bei Investments, in der Förderung und Entwicklung von Regionen, und vielen mehr.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, mit einem klassischen Werbesujet oder mit einem informativen Advertorial Partner in dieser Sonderthemen-Strecke im profil zu sein.

Dieses Sonderthema wird zusätzlich auf profil.at/portfolio online platziert und kann durch ein Reichweitenpaket verstärkt werden.

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für Ihren optimalen Auftritt in diesem spannenden profil-Sonderthema zur Verfügung.