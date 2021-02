Sebastian Hofer: AHS, BHS, AMS

Im besten Fall lernen sie dabei auch sinnerfassend zu lesen. Und müssen dann leider feststellen, dass sich ihr Problem bis in bildungsnächste Schichten fortsetzt: Österreichische Bundes- und Landesregierungen zum Beispiel können sich ja bis heute nicht darüber verständigen, was denn nun eigentlich in dem schon im November präsentierten Bildungsreformpapier steht, beziehungsweise welchen Sinn man darin allenfalls fassen könnte. PISA ist überall.