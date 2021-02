Sebastian Hofer: Bleierne Zeit

Zur Beantwortung dieser Frage existiert ein beliebtes Klischee, nämlich dass Kinder auch einmal Langeweile brauchen. Erst auf der Suche nach dem verlorenen Zeitvertreib werde, so die These, die kindliche Kreativität angeregt, im zweckfreien Spiel ein wichtiger Baustein für eine selbstständige Persönlichkeit gelegt. Die zweite Hälfte der großen Ferien führt diese These gern an ihr Limit und die selbstständige Persönlichkeit im Kinderzimmer ans Ende ihrer Niedlichkeit. Womöglich wird Langeweile ja einfach überschätzt. Darauf deutet auch das Ergebnis eines semiwissenschaftlichen Selbstversuchs hin, vorgenommen bei der wahrscheinlich langweiligsten Tätigkeit, zu der erwachsene Menschen fähig sind: dem Zur-Arbeit-Pendeln.