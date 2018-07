Aus der Mitte entspringt ein Sieger

Eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist mehr als bloßer Vermittler von Förderungen und Finanzierungen. Das zeigt die Steirische Wirtschaftsförderung SFG mit impulsgebenden Prämierungen wie etwa die Wahl zum Unternehmen des Monats.

Unternehmertum belebt die Wirtschaft. Dazu gehört nicht nur Mut, sondern auch viel Können – und ein Quäntchen Glück. Kleinere Firmen bleiben aber oftmals unerkannt. Diese Perlen aufzutauchen und einem breiteren Publikum zu präsentieren, hat sich die Steirische Wirtschaftsförderung SFG zur Aufgabe gemacht.

Vor einem Jahr hat die SFG eine Idee geboren: Jeden Monat soll ein Unternehmen zum Unternehmen des Monats prämiert werden. Schon im Oktober 2017 fand die erste Preisverleihung statt. Welche positiven Auswirkungen sich damit verbinden, erklärte Roland Fink, Geschäftsführer des steirischen Onlinehändlers niceshops, der im Dezember 2017 als dritter Monatssieger die Trophäe erhalten hatte. „Wir freuen uns über eine solche Anerkennung sehr. Sie ist auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Beweis ihrer tollen Arbeit, und natürlich nutzen wir die Medienpräsenz auch für unsere Zwecke. Wir sind laufend auf Personalsuche, und so können wir uns auf breiter Basis als attraktiver Arbeitgeber präsentieren“, sagte Fink. Niceshops gelten mittlerweile als steirisches Amazon, investieren aktuell 8,5 Millionen Euro in die Erweiterung der Betriebsstätten und erhöhen die Mitarbeiterzahl auf über 300 Personen.

Wie verläuft die Wahl?

Die bemerkenswertesten Projekte bzw. Unternehmen, die bei der SFG einen Förderungsantrag stellen, werden von den jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern ausgewählt. Daraus werden von allen SFG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drei herausgefiltert. Diese drei präsentieren sich dann per Video auf der Homepage www.unternehmen-des-monats.at und stellen sich einer Publikumswahl, an der sich jeder per Mausklick beteiligen kann. Seit dem 10. Juli läuft auf oben genannter Webpage die bereits zehnte Auflage der Wahl, um die folgende Unternehmen wetteifern: Eyeshaker, das Gramm und Ringana.

Die SFG ist ein regionaler Dienstleister für Förderung, Finanzierung bis zur Beratung und hat eine Maxime: „Neues Denken. Neues Fördern“. Bis zu 40.000 Betriebe mit Sitz in der Steiermark können von den Leistungen der SFG profitieren – insbesondere in den Bereichen gewerbliche und industrielle Produktion, Handwerk, Handel und unternehmensbezogene Dienstleistung.