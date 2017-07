Shop mit profil: Kameralinsen für Smartphones

Keine Lust große Kameras im Urlaub zu schleppen, aber trotzdem nicht auf tolle Urlaubsfotos verzichten? Das geht. Mit den Kameralinsen für das Smartphone bekommt man auch mit dem Handy, Fotos in Top-Qualität - sogar Fisheye, Weitwinkel oder Makro Fotos.

Smartphone Kameralinse 3 in 1

Dieses 3in1-Kamera-Objektiv besteht aus dem ursprünglichen Fisheye und wird mit dem neuen Weitwinkel- und Makrocombo-Objektiv erweitert. Das Doppelobjektiv lässt sich leicht von Weitwinkel zu Makro abschrauben. Es ist das ideale Objektivpaket, um alle Ihre Visionen wahr zu machen.

© profil

Smartphone Kameralinsen Pro Kit

Das Black Eye Pro Kit ist die beste Wahl für Reisende. Mit dem Pro Kit erhält man drei der hochwertigsten Objektive: Tele 3X, Full-Frame Fisheye und HD Makro in einer kompakten und sicheren Reisetasche. Die drei Objektive trägt man bequem in unserem kleinen Travel Kit, das speziell für Black Eye Objektive hergestellt ist. Dazu hat das Pro Kit auch ein zusätzliches Fach für Zubehör (Objektivdeckel, Reinigungstuch etc.).

© profil

Smartphone Kameralinse Fish Eye

Ändern Sie Ihre Weltansicht auf 180° und erhöhen Sie die Dimensionen der Fotografie mit der Kameralinse Fish Eye. Das originale Fisheye eröffnet neue Perspektiven und lässt sich leicht für Selfies und Action Fotos verwenden.

© profil

Smartphone Kameralinse Full Frame Fish Eye

Das vielseitigste Objektiv von Black Eye - Kantenschärfe in jedem Schuss. Das Full-Frame Fisheye bietet kristallklare Vollformat-Fischaugen-Fotos und ermöglicht neue Perspektiven für jede Smartphone Kamera. Perfekt für beeindruckende Selbst- oder Filmlinien durch den Park - oder einfach für mehr im Bild.

© profil

Smartphone Kameralinse HD Combo

Durch die Kombination von zwei der beliebtesten Objektive, der HD Wide Angle und der HD Macro, wird die HD Combo zu einem "Must Have"-Produkt für jeden Smartphone Fotografen. Das Combo-Paket gibt Ihnen mehrere Bild-Optionen in einem kompakten Paket: 1 x Macro Linse und 1 x Wide Angle Linse.

© profil

Smartphone Kameralinse HD Makro

Die HD Makro Linse ermöglicht es Ihnen, mit der Smartphone Kamera die winzigsten Details selbst von Objekten überschaubarer Größe scharf festzuhalten. Die HD Makro Linse bietet neue Perspektiven und hebt ihr Social-Media-Game in neue Sphären.

© profil

Smartphone Kameralinse HD Weitwinkel

Die Black Eye Weitwinkel Linse ist eines der vielfältigsten Smartphone Kameraobjektive und ermöglicht es, Landschaften und Objekte in ganzer Schönheit und Größe zu erfassen. Durch das 160° breite Weitwinkelobjektiv passen alle Ihre Freunde auf dasselbe Selfie und unterschiedliche Landschaften lassen sich in vollem Glanz festhalten.

© profil

Smartphone Kameralinse Tele 3X

Die Pro Series Tele 3x ermöglicht kristallklare Fotos mit unfassbarer Schärfe für Smartphone Kameras. Die geringere Schärfentiefe des Tele 3x ist ideal für Landschafts- und Porträtfotografie, auch ohne Stativ. So eine Bildqualität war noch nie für Smartphone Kameras erhältlich.

© profil

Hier geht's zu den Smartphone Kameralinsen im profil-Shop.