Shop mit profil: Die legendären Marshall-Kopfhörer

Rock'n'Roll in und auf den Ohren - mit den Kopfhörern der Marke Marshall. Beste Qualität in Sound, Look und Haltbarkeit. Ein Must-have für jeden Musikliebhaber.

Marshall Major II Bluetooth Kopfhörer

Der Marshall Major II Bluetooth Kopfhörer strahlt im coolen, 'analogen' Look der legendären Marshall Gitarrenverstärker, jedoch enthält er Bluetooth und eine überragende Klangqualität der Gegenwart. Der Kopfhörer kann über Bluetooth drahtlos Musik streamen, und zwar von allen Smartphones oder anderem Media-Playern mit Bluetooth an Bord. Dank des verbauten aptX Bluetooth-Standards sind keinerlei Qualitätseinbußen zu befürchten. AptX ist mit HD-Sound und mehrkanaligem Sound kompatibel.

Marshall Major II Kopfhörer

Der Major-II-Kopfhörer hat eine noch bessere Qualität in Sound, Look und Haltbarkeit. Mit den benutzerdefinierten Treiber bietet er eine gut ausgewogene Klangqualität mit klaren Mitteltönen, erweiterten Höhen und tiefen Bassklängen.

Marshall Mid Bluetooth Kopfhörer

Der Mid Bluetooth Black garantiert die Unabhängigkeit und den Komfort eines drahtlosen Kopfhörers in Kombination mit der seit über 50 Jahren bewährten Leistungsfähigkeit von Marshall. Verbinden Sie Ihr Gerät drahtlos über die neueste Bluetooth-Technologie und genießen Sie für 30 Stunden Musik pur. Einschalten, reinhören und losrocken mit den speziell angepassten Treibern, die Ihnen ein unvergessliches Klangerlebnis für die Ewigkeit bescheren. Mit dem analogen Bedienelement können Sie Musik wiedergeben, anhalten und in Endlos-Schleife abspielen sowie die Lautstärke anpassen.

Marshall Mode Kopfhörer

Die In-Ear-Kopfhörer für einen perfekten Sitz im Ohr. Starker Sound bei minimaler Verzerrung. Veränderbare Größe durch 4 Paar austauschbare Silikon-Polster. Mikrofon und Remotefunktion für Mobiltelefone mit 3,5-mm-Standardanschluss. Kompatibel mit jedem Musikplayer mit 3,5-mm-Anschluss. Inklusive Kabelclip.

Marshall Mode EQ Kopfhörer

Diese In-Ear-Kopfhörer bieten zusätzlich zu allem was der Marshall Mode Kopfhörer kann, eine persönliche Klanganpassung durch EQ-Schalter.

