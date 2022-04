Smart Living Lodge: Auf die Plätze, fertig, los

Der Grundriss sieht neben dem Schlafbereich auch einen Eingangsbereich, ein WC sowie ein Badezimmer vor. Dank der modularen Bauweise können aber unterschiedliche Ansprüche der Auftraggeber berücksichtigt werden, heißt es. List Smart Results mit Hauptsitz in Thomasberg in Niederösterreich geht auf eine Tischlerei zurück, die in den 1950ern gegründet wurde. Heute ist die Firma auf Entwicklungen im Projektbereich spezialisiert, zu den Kunden zählen unter anderem das Park Hyatt Hotel in Wien, das Hotel Alpina in Gstaad, das Landesklinikum Baden-Mödling und Wein & Co.