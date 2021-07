„Turandot“-Premiere: Keiner schlief im Steinbruch

Mit Martina Serafin in der Hauptrolle und Bruder Daniel Serafin als Intendant ging ein opulentes und stimmgewaltiges „Familienereignis“ über die Bühne. Das Publikum gab mehrfach Szenen-Applaus, ganz besonders nach „Nessun Dorma“ (zu deutsch „Keiner schlafe“) – Giacomo Puccini gelang damit eine der beliebtesten Arien der gesamten Opernliteratur. Stimmlich so wie auch schauspielerisch stach Donata D‘Annunzio Lombardi, die die Dienerin Liù spielt und sich aus Liebe opfert, heraus. Klar gefeierter Star des Abends war Martina Serafin, die sich als erbarmungslose Prinzessin Turandot besonders nach der langen coronabedingten Spielpause umso mehr freute, vor Publikum singen zu dürfen. Beeindruckend auch die opulente Ausstattung: Der elfenbeinfarbene Palast der Prinzessin erstreckte sich über mehrere Stockwerke und wurde je nach Stimmung in unterschiedliche Lichtwelten getaucht.