bewusstessen21: Die Nachhaltigkeitsinitiative der Volksbank Wien AG

Aus der Region, für die Region

Nachhaltigkeit und Regionalität gehen für die Volksbank Hand in Hand. Im Fokus stehen dabei die Kundinnen und Kunden in Österreich. Eine aktive Expansion ins Ausland wird nicht stattfinden, im Gegenteil: Regionalität rückt künftig noch stärker in den Fokus. Dazu erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG: „Die vergangenen zwölf Monate haben bestätigt, wie gut unser regionales Geschäftsmodell funktioniert. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden hat es uns ermöglicht, schnell und flexibel auf ihre Bedürfnisse einzugehen und individuelle Hilfe zu leisten. Und so bleiben wir auch in diesen besonderen Zeiten ganz bewusst Regionalbank.“ Konkret bedeutet das etwa, dass bei der Volksbank 98 Prozent der Kredite regional vergeben werden*. Als Hausbank für Unternehmer und unternehmerisch denkende Privatkunden zählen die Filialen nach wie vor zu den wichtigsten Vertriebsschienen – parallel dazu stoßen hausbanking (online), die SB-Foyers und Beratungsmöglichkeiten per Telefon auf immer breitere Akzeptanz.