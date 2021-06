„Unsere Marken sind ein internationales Aushängeschild“

„Wenn wir an unseren Wirtschaftsstandort denken, dann sind wir in der Welt ein internationales Aushängeschild, das Qualität abliefert. Dafür stehen unsere Marken“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke im ersten Panel der öffentlichen Wirtschaft“ mit Wien-Energie-Sprecherin Astrid Salmhofer, Wiener-Bestattung Kommunikationsleiter Florian Keusch, Vereinigte-Bühnen-Wien-Marketingchef Günther Hummer und Dieter Scharitzer von der WU Wien. Wie Marken-Leadership in der Privatwirtschaft funktioniert, diskutierten anschließend Gerstner-Chef Oliver Braun, Schlumberger-CEO Benedikt Zacherl, Magenta-Marketingleiterin Tanja Sourek, Unternehmer Wolfgang Hötschl und Hemdenmacher Niki Venturini, während Kraftwerk-Chef Heimo Hammer, Porsche-Media-&-Creative-Geschäftsführer Andreas Martin, Werber Michael Kapfer-Giuliani, ÖBB-Werbung-Chefin Karin Seywald-Czihak und WKW FG Werbung-Obmann Jürgen Bauer das Thema aus Agentursicht beleuchteten.