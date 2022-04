Vario-Bau: „Fertighäuser sind akzeptiert“

Das Leben braucht mehr als bloß Quadratmeter, es braucht Raum, um sich zu entfalten. Deshalb zeichnet auch das Leben die Baupläne für jedes VARIO-HAUS.

Ein besseres Haus

VARIO-HAUS setzt seit vielen Jahren auf die bewährte Holzrahmenbauweise. Das österreichische Familienunternehmen legt seit jeher einen großen Wert auf Qualität und Individualität bei Grundrissgestaltung und Architektur. So können alle Typenhäuser an die eigenen Wünsche angepasst oder gleich ein individuell gezeichneter Plan in die Realität umgesetzt werden. Hier steht den zukünftigen Hausbewohnern unter www.variohaus.at sogar der Roomle-Online-Hausplaner zur Verfügung, wo bequem vom Sofa aus am zukünftigen Zuhause geplant und gemeinsam mit dem Partner die perfekte Grundrissgestaltung überlegt werden kann. Noch dazu erhält man mit dem VARIOHAUS-Kalkulator ein Tool an die Hand um die Kosten des gesamten Projekts bestmöglich abzuschätzen. Noch besser: Die Hausfertigstellung erfolgt nur rund 3-4 Monate nach der Hausmontage.

Ein besseres Service

Dank der fast 40-jährigen Erfahrung hat VARIO-HAUS das Hausbauen so weit perfektioniert, dass der Spaß an der Gestaltung Ihres neuen Zuhauses für Sie im Vordergrund steht. Um den Rest kümmert sich VARIO-HAUS. Denn Sicherheit ist für zukünftige Bauherren ganz besonders wichtig. So wichtig, dass VARIO-HAUS eigens dafür das VARIO-Care Sicherheits- und Wertschutzpaket ins Leben gerufen hat: