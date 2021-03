VIENNA TWENTYTWO – Österreichpremiere für ein nachhaltiges Energiekonzept

CO2-neutrale Energie für den individuellen Bedarf

Die intelligente Nutzung von Abwärme im Gebäude spart viel Energie, denn überschüssige Abwärme kann in der Energiezentrale gespeichert und bei Bedarf in andere Gebäudeteile eingespeist werden. So werden der Energiebedarf und die CO2-Emission auf ein Minimum reduziert.