Viennale 2018

Von 25. Oktober bis 8. November 2018 findet die Viennale, Österreichs größtes internationales Filmevent, zum 56. Mal statt. 15 Tage lang werden in 5 verschiedenen Kinos über 300 Filme gezeigt.

profil verlost Filme für zwei Highlights des Filmfestivals!

FIRST REFORMED

USA 2017, 113 Min, OmdU

R: Paul Schrader, Mit: Ethan Hawke, Amanda Seyfried

Das Gespräch mit einem suizidgefährdeten Gemeindemitglied bringt Pfarrer Ernst Toller ins Grübeln: Was, wenn unser Planet tatsächlich nicht mehr zu retten und die Schöpfung verloren wäre? In einer Glaubenskrise befand sich der Gottesmann, der mit der in Upstate New York gelegenen, titelgebenden historischen Kirche eher eine Touristenattraktion denn einen Ort des Glaubens zu betreuen hat, ohnehin vorher schon. Nun beginnt er, nach einem möglichen tatkräftigen Ausweg zu suchen, ja ein Fanal will er setzen! Schrader inszeniert sein profundes Thema irgendwo zwischen Arthouse und Grindhouse, und Hawke in der Hauptrolle bildet sein düster-faszinierendes Zentrum.

Freitag, 26.10. um 15.30 Uhr im Gartenbaukino Wien

WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE?

I/USA/F 2018, 123 Min, eOF

R: Roberto Minervini, Mit: Kevin Goodman, Dorothy Hill

Roberto Minervini, dem die Viennale in diesem Jahr eine Werkschau widmet, ist ein scharfsinniger Chronist der gesellschaftlichen Verhältnisse der USA. Statt, wie ursprünglich geplant, einen Film über die Musik der 1930er Jahre in Louisiana zu drehen, macht Minervini aus aktuellem Anlass – der Tötung von Alton Sterling durch die Polizei in Baton Rouge (einem der Drehorte) – die Lage der Afroamerikaner zum Kern seiner Arbeit. Etwas Musik ist jedoch geblieben und auch der Titel geht auf einen alten Spiritual

zurück; und der 14-jährige Ronaldo bereitet seinen neunjährigen Bruder Titus auf sein brenzliges Leben vor, inklusive Boxunterricht und Rassenlehre - ein Unterrichtsgegenstand, der in den USA nach über 250 Jahren noch immer im „Lehrplan“ steht.



Dienstag, 30.10. um 20.00 Uhr im Gartenbaukino Wien

In Anwesenheit von Roberto Minervini.



Jetzt mitmachen und gewinnen!