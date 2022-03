Weshalb der Kfz-Markt in Österreich den Rückwärtsgang einlegt

Wer bei Händlern nach dem Auto seiner Träume fragt, muss sich derzeit in vielen Fällen auf eine herbe Enttäuschung einstellen: Die Lieferzeiten betragen oft mehrere Monate; teilweise warten Käufer schon mal eineinhalb Jahre. Das wirkt sich nicht nur auf den Markt für Neuwagen, sondern auch auf jenen für Gebrauchtwagen aus. Teilweise werden nun Fantasiepreise für gebrauchte Autos verlangt – und bezahlt. Die jüngsten Zulassungszahlen bestätigen den dramatischen Einbruch des Marktes: Im Februar wurden in Österreich nur noch rund 16.100 Pkw neu zugelassen – ein Minus von knapp 19 Prozent gegenüber dem Februar vorigen Jahres. Der Rückgang betrifft dabei gleichermaßen benzin- wie dieselbetriebene Pkw. Hingegen wurden mehr reine Elektro-Autos (plus 16 Prozent) sowie solche mit Benzin-Hybridantrieb zugelassen (plus acht Prozent). Insgesamt machen Pkw mit alternativen Antrieben schon mehr als ein Drittel der Neuzulassungen aus.