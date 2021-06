Wirtschaftsbeziehungen im Aufwind!

Unter dem Motto „Walk the Talk“ hat die Amerikanische Wirtschaftskammer gemeinsam mit Accenture Österreich eine Studie zum Thema „Neue Chancen der Wirtschaftsbeziehung zwischen Österreich und USA“ auf den Markt gebracht und im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. So sind allein durch die Top 50 amerikanischen Unternehmen in Österreich 120.000 Arbeitsplätze gesichert. Mit einem Außenhandelsvolumen von mehr als 10 Milliarden Euro rangiert die USA somit als zweitwichtigstes Exportland.