Woman Day 2017 am 5. Oktober

Freut ihr euch schon auf morgen? Dann ist wieder WOMAN DAY. Auch im profil-Shop gibt es 20% Rabatt auf tolle Produkte - zum Beispiel auf diese fünf Top-Produkte.

Am 5. Oktober ist wieder WOMAN DAY. Nicht nur in den Geschäften gibt es Prozente, auch online bei uns im profil-Shop gibt es 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte.

Das sind 5 der besten Angebote auf die Sie morgen 20% Rabatt bekommen:

Der Rucksack "naehwerk 1975"

Der Rucksack „naehwerk 1975“ überzeugt nicht nur mit seinem lässigen Design, sondern auch mit seinem durchdachten Innenleben. Mit dem integrierten Laptopfach inkl. Lift und der Zipp-Tasche für alle Kleinigkeiten ist der Rucksack alltagstauglich. Aber auch in der Freizeit darf der Begleiter nicht fehlen.

Der Rucksack „naehwerk 1975“ wird aus Canvas und Echtleder gefertigt. Trinkflasche und alles Wichtige findet in den Seitentaschen Platz. Das Smartphone findet in der Handytasche Platz. Für Musikliebhaber gibt es einen Eingang für Kopfhörer.

Holzuhren für Damen und Herren

Die Damen-Holzuhr Premium Gans wird beispielsweise aus Ahornholz gefertigt. Gehäuse und Armband bestehen zu 100 Prozent aus Holz. Die hochwertige Faltschließe sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die Größe der Armbanduhr lässt sich individuell anpassen. Der grasgrüne Sekundenzeiger bietet ein besonderes Highlight.

Die Leuchtobjekte Shining Globe

Eine runde Sache. Die Shining Globes lassen sich durch ihr schlichtes und gleichzeitig zeitlos modernes Design in jede Umgebung integrieren. Ob Garten, Wohnbereich oder Schaufenster - der Shining Globe ist ein Allrounder, der überall als Blickfang eingesetzt werden kann. Dabei ist er nicht nur ein tolles Einzelstück, auch Arrangements aus allen drei erhältlichen Größen setzen jeden Ort in Szene.

Der Regenschirm mit Leuchtfunktion

Mit diesem Regenschirm sind Sie nicht nur modisch, sondern auch sicher unterwegs. Während ein LED-Licht an der Schirmspitze für Aufmerksamkeit sorgt, ist im Schirmstock eine LED-Taschenlampe integriert und leuchtet gleichzeitig den Fußweg aus. Dies schafft für Fußgänger jeder Altersklasse Sicherheit bei Dunkelheit bzw. Regen und warnt herannahende Autofahrer aus allen Richtungen.

Die Ledertaschen Switch

Das zeitlose Design und das smarte Innenleben machen die Taschen zum perfekten Alltagsbegleiter - no matter what. Die 24HR Switch Tasche können sie beispielsweise ganz einfach als Rucksack, Kurier- oder Aktentasche verwenden. Je nachdem, wie es gerade am besten passt, "switchen" Sie einfach zwischen diesen Optionen.