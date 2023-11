Profil-Punsch: Manchmal muss gefeiert werden

Seit einem Dreivierteljahr hat sich bei profil viel getan: Mit Anna Thalhammer kam eine neue Chefredakteurin – und mit ihr auch einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seitdem mit der etablierten profil-Mannschaft daran arbeiten, das Magazin in eine neue Ära zu führen. Richard Grasl werkt nicht minder motiviert im Geschäftsbereich. Und es hat sich viel getan: Profil hat ein neues Logo, ein neues Coverdesign – und online einen komplett neuen Look. Eine neue Kampagne wurde gestartet – und, es gibt nun erstmals die Möglichkeit eines reinen Digitalabos. Seit vergangener Woche erscheint profil schon immer samstags, damit unsere Leser mehr Zeit haben, sich zu informieren und zu genießen. Viele Gründe, zu feiern. Darum lud profil am 18. November zu Punsch und Leberkässemmerln in den Volksgarten Pavillon, der Einladung folgten viele Prominente. Es wurden einige Hühnchen gerupft, heiß diskutiert und viel gelacht.