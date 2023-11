profil startet Digitalabo für alle, die Informationsvorsprung wollen

Das ist neu

Auf profil.at startet ab heute – Freitag, 17. November – profil plus (p+). Erstmals bietet profil damit auf seiner Website ein reines Digitalabo an, das sich an digitalaffine Nutzerinnen und Nutzer richtet. Hier geht es zu den neuen Abo-Angeboten. Das Digitalabo ist ab 9,90 Euro im Monat zu haben. Das Digitalabo umfasst den unbegrenzten Zugang auf profil.at und die Nutzung unseres E-Papers mit der profil-App. Der Einführung von profil plus ist bereits ein sanfter Rebrush der Website vorausgegangen, der ein besseres Leseerlebnis garantiert. Die gedruckte profil-Ausgabe erscheint künftig einen Tag früher, immer samstags. Start ist der 18. November. Damit bleibt am Wochenende mehr Zeit, um die Ausgabe zu lesen. Das E-Paper steht für Abonnentinnen und Abonnenten ab Freitag, 12 Uhr zur Verfügung. Wer ein Plus-Abo löst, hat damit einen Informationsvorsprung. Bestehende Print-Abonnentinnen und Abonnenten können bis zum Ende ihrer Abodauer profil plus kostenlos nützen. Wir werden Sie mit diesem Angebot und Ihren Zugangsdaten per Mail kontaktieren. Wer seine Mailadresse nicht bei profil hinterlegt hat, kann sich melden und erhält auch einen kostenfreien Zugang für die Dauer von drei Monaten.

Warum wir das machen

Im Zentrum der Neuerungen stehen die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser. Mit profil plus tragen wir dem geänderten Nutzungsverhalten Rechnung, ab jetzt leben wir die Schlagwörter digital first und digital only. Unser Anspruch ist, die Leserinnen und Leser die ganze Woche über in gewohnter profil-Qualität mit investigativen Recherchen, scharfsinnigen Analysen und meinungsstarken Kommentaren zu versorgen. profil plus ist der Gegenentwurf zu Gratismedien, „fast news“ und „copy and paste“-Journalismus. Wir bieten im besten Sinne „slow news“, also tiefgründige Recherchen. Im Zentrum steht – neben der Unterhaltung – der Informationsgewinn für unsere Leserinnen und Leser. Unsere Recherchen sind aufwändig, mit unseren Recherchen ecken wir an – und sind immer wieder Klagsdrohungen ausgesetzt. Unsere Unabhängigkeit wird durch unsere Leserinnen und Leser garantiert. profil plus bietet eine neue Möglichkeit, den ausgezeichneten profil-Journalismus zu unterstützen. Und für uns eröffnet sich damit eine neue Erlösquelle.

Jetzt testen.