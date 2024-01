Richtig gut vegan speisen: Der Floh in Langenlebarn

Der deutsche Spitzenkoch Franz Keller ließ vergangene Woche in der „Süddeutschen Zeitung“ aufhorchen: „Sich vegan zu ernähren, ist schrecklich und dumm.“ Der Bocuse-Schüler und Bestsellerautor ist wahrscheinlich eher kein Fan des „Veganuary“ – des rigorosen Verzichts auf Fleisch und tierische Produkte im ersten Monat des Jahres.

Gemüse ist ja mittlerweile nicht nur im Jänner der heimliche Star am Teller in den Spitzenküchen des Landes – angefangen bei Heinz Reitbauer. Mich führt die Suche nach ansprechender fleischloser Ernährung aber nicht ins Steirereck oder zum High-End-Vegetarier Paul Ivic ins Wiener Tian, sondern ins Tullnerfeld, genauer nach Langenlebarn. Dort, in der Gastwirtschaft Floh, gibt sich der Floh, eigentlich Josef Floh, mitsamt Belegschaft ein bisschen mehr Mühe mit vegetarischen und veganen Gerichten, als man es sich in einem Gasthaus am Land normalerweise erwartet.

Das geschickt modernisierte Lokal verfügt über eine umfangreiche Weinkarte, allerdings verhindert der Dry January eine eingehendere Lektüre. Macht nichts: Auch die alkoholfreie Getränkeauswahl gibt sich Mühe. Ein Mixgetränk aus Apfel-Weichsel-Saft, Tonic und hausgemachtem Zwetschken-Kombucha ist eine dermaßen spaßige Fruchtbombe, dass man nicht lange um das nicht getrunkene Glas Wein trauern muss.

Etwas mehr Geschmackssache sind die albernen, etwas zu sehr ins naturverbundene Eso-Fach abdriftenden Namen der Floh-Gerichte. Die Highlights: „Energiespende“ und „Kürbistanz“. Aber wenn die eigene Kolumne auf den Namen „Gerichtsurteil“ hört, sollte man sich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.