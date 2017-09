Video Video

"Dreamer" in den USA: "Wir können Trump nicht vertrauen"

In New York haben zahlreiche Menschen für den Verbleib der sogenannten Dreamer protestiert, hunderttausende illegal in die USA eingereiste junge Menschen. Obwohl US-Präsident Donald Trump an einer Vereinbarung mit den Demokraten arbeitet, die diese Menschen vor der Abschiebung schützen soll, sind viele Aktivisten skeptisch.