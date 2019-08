Ein Bewohner sammelt in einem Slum in Dhaka verkohlte Trümmer, nachdem in Mirpur ein Feuer ausgebrochen war. Mindestens 10.000 Menschen sind obdachlos, nachdem ein gewaltiges Feuer in Bangladeschs Hauptstadt durch einen überfüllten Slum gefegt und Tausende von Hütten zerstört hat, teilten Beamte mit.