Rainer Nikowitz: Hau mich auch!

Recep Erdoğan hat CDU, SPD und Grüne als Feinde ausgemacht, für die seine Fans in Deutschland keinesfalls stimmen sollen. Und weiter? Fehlt da nicht was?

Kurz: Verdammt! Scho wieder dieser Erdoğan!

Köstinger: Was is passiert? Hat er jetzt a no gsagt, dass die Austro-Türken uns net wählen sollen?

Kurz: Na! Eben net! In Deutschland sollen s’ net CDU, SPD und Grüne wählen. Und in Österreich? Kein Wort von ihm!

Köstinger: Aber … is des net guat, wenn der Typ einmal ruhig is?

Kurz: Aber do net auf meine Kosten! Wir müssen die Schlagzahl hochhalten, verstehst? Islamische Kindergärten, Islamstudie, Erdoğan hetzt türkischstämmige Österreicher gegen ÖVP auf, zack, zack, zack! Aber was macht er? Da bring i seit Jahr und Tag meinen postmodernen Sobieski auf die Bühne – und dann lasst er mi einfach so links liegen?

Köstinger: Is doch nit so schlimm.

Kurz: Bitte? Nach all den Auftrittsverboten und Zeugs? Nach all meinen Forderungen nach Beendigung der Beitrittsgespräche? Nach allem, was i für ihn getan hab?

Köstinger: Na ja … Wenigstens hat er über die SPÖ a nix gsagt.

Kurz: Des wär ja auch noch schöner! Die hätten’s ja a net verdient!

Köstinger: Soll ma uns vielleicht mit der Merkel solidarisch erklären und drauf hoffen, dass eam des so ärgert, dass ma eam wieder einfallen?

Kurz: I kann mi do net mit der Willkommenskultur-Mutti solidarisch erklären! Des kost ma fünf Prozent.

Köstinger: Also kömma eigentlich im Moment nur abwarten.

Kurz: Schaut so aus.

Köstinger: Schlimm, wenn man so den Launen eines Tyrannen ausgeliefert ist.

Kurz: Da sieht ma wieder, wie wichtig die Demokratie is.