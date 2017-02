Trump gegen Schwarzenegger: Das ist Brutalität.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice … but at least he tried hard!

Die mediale Nebelgranate ist ja eine seiner wirksamsten Waffen. Also begann Donald Trump im Aufruhr um seine - auch noch schlecht geplanten - Einreisebeschränkungen in der vergangenen Woche einen Streit mit einem anderen Star: Arnold Schwarzenegger , seinem Nachfolger in der Show "The Apprentice“. Ein typischer Trump-Medien-Deal: Die beiden können sich vor ihren Anhängern auf Twitter anmotzen, nebenbei werden die Quoten für die Show steigen - und an der ist Trump bislang noch immer beteiligt. 114.000 Likes .