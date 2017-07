Der Trump-Tweet der Woche

Wieder eine Hexenjagd. Sad!



Mein Sohn Donald hat letzte Nacht einen guten Job gemacht. Er war offen, transparent und unschuldig. Das ist die größte Hexenjagd in der politischen Geschichte. Traurig!



Es geht wieder einmal um die Frage: Hat das Umfeld des US-Präsidenten oder er selbst im US-Wahlkampf mit Russland zusammengearbeitet? Donald Trump nennt die Vorwürfe eine Hexenjagd, was er nicht erwähnt: Laut den von seinem Junior selbst veröffentlichten E-Mails bot diesem ein russischer Bekannter an, Material über die Demokratin Hillary Clinton zu beschaffen. Das sei "Teil der Unterstützung Russlands und seiner Regierung für Mr. Trump". Donald Trump Junior schrieb zurück: "I love it." 110.000 Likes.