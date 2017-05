Der wöchentliche Trump-Tweet

Donald und Franziskus.

Der neue Papst ist ein bescheidener Mann, so ähnlich wie ich, was vermutlich erklärt, warum ich ihn so sehr mag!

Als Donald Trump diese Worte vor drei Jahren schrieb, war er noch ein Selbstvermarkter mit geringen politischen Ambitionen. Vergangene Woche traf der neue US-Präsident schließlich auf Franziskus, der ihn seit seiner Amtsübernahme öfter kritisiert hatte. Der Gesichtsausdruck des Papstes beim offiziellen Fototermin ließ darauf schließen, dass er Trumps Kompliment wohl nicht erwiderte. 6000 Likes.