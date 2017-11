In einer Klinik nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus herrschen unmenschliche Zustände. Es fehlt an wichtigem medizinischem Material. Operations-Utensilien wie Sonden und Skalpelle müssen wiederverwertet werden, Einmal-Handschuhe werden nach Gebrauch nicht wie eigentlich üblich entsorgt. Selbst Bandagen werden in dem Krankenhaus selber gewebt.