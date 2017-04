Events am Osterwochenende

Es muss nicht immer ein Besuch auf einem Ostermarkt sein. Am Osterwochenende kann man sich in Wien auch beispielsweise das Osterfeuer "Am Himmel" oder "Europas größten Eierberg" anschauen.

Europas größter Eierberg in Wien

Beim Altwiener Ostermarkt auf der Freyung in der Wiener Innenstadt wird aus mehr als 40.000 unterschiedlich verzierten Eiern wieder Europas größter Eierberg entstehen - zumindest laut Website des Marktes. In verschiedenen Größen stappeln sich Eier aus Stein, Holz und Keramik in der Mitte des Marktplatzes. Der Markt findet noch bis Montag, täglich von 10.00 – 19.30 Uhr statt.

Infos unter:Altwiener Ostermarkt

Osterfeuer brennt "Am Himmel"

Am Osterwochenende brennt beim Lebensbaumkreis "Am Himmel" in Wien-Döbling wieder ein jährliches Osterfeuer. Das Feuer wird am 15. April um 18 Uhr entzündet, dazu wird die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach gespielt.

Infos unter:Am Himmel

© Am Himmel

Sängerknaben am Ostersonntag in der Hofburgkapelle

Die Wiener Sängerknaben singen am Ostersonntag in der Früh in der Hofburgkapelle die Missa solemnis C-Dur, KV 337 von Wolfgang Amadeus Mozart.

Infos unter: Wiener Sängerknaben