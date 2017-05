Video

Indien: Akupunktur für Luxus-Haustiere

Akupunktur für Haustiere ist schwer in Mode bei der reichen Oberschicht von Indiens Hauptstadt Neu Delhi: Viele Tierbesitzer scheuen keine Kosten, wenn es um das Wohl ihres Lieblings geht - in einem Land, in dem Millionen Menschen mit weniger als zwei Euro am Tag über die Runden kommen müssen.