Handball-Star Nikola Bilyk: "Will mich nicht mit Alaba vergleichen" [Podcast]

Österreichs bester Handballspieler über die Heim-EM und seine Erfolge in Kiel.

Seit drei Jahren sorgt Österreichs bester Handballspieler Nikola Bilyk international für Aufsehen: Beim deutschen Traditionsverein und Spitzenklub THW Kiel ist er Führungsspieler, in der Champions League führt er mit seinem Team die Tabelle an und bei der Handballeuropameisterschaft wird der 23-Jährige Österreich als Kapitän auf das Feld führen. Gespielt wird von 9. bis 26. Jänner in Österreich (Wien und Graz), Schweden und Norwegen.

Wir haben Nikola Bilyk gefragt, ob es ihn überfordert, vor 10.000 Menschen Handball zu spielen, ob er gerne so bekannt wäre wie Dominic Thiem und was er sich für die Heim-EM vorgenommen hat.